Hai cô gái dũng cảm đạp ngã xe kẻ cướp giật

Trước sự truy đuổi quyết liệt của nạn nhân, 2 đối tượng vội bỏ xe máy, chạy bộ theo hai hướng tìm đường tẩu thoát. Chứng kiến sự việc, hai anh Nguyễn Hoàng Duy Khánh và Nguyễn Trung Kiên đang lưu thông trên đường, liền hỗ trợ truy đuổi, đến trước nhà số 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường ĐaKao) thì bắt được Dũng. Riêng Thuận đã nhanh chân lủi vào hẻm nhỏ gần đó thoát thân. Sau đó, hai anh Khánh - Kiên cùng nạn nhân đưa Dũng về trụ sở Công an phường ĐaKao để đơn vị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp lời khai của chị Vy, em N., hai anh Khánh - Kiên và các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan thu thập, cũng như kết quả thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường việc Dũng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Qua xác minh, được biết Dũng có 3 tiền án về 2 tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dũng về hành vi cướp giật tài sản. Riêng Thuận đã bỏ trốn, chưa xác định được nơi cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 thông báo Phạm Văn Thuận nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 trình diện để được hưởng khoan hồng. Qua hình ảnh nhận dạng, ai phát hiện Thuận ở đâu, vui lòng báo ngay đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Quận 1 (địa chỉ số 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM; điện thoại: 0902700887), gặp cán bộ điều tra Nguyễn Văn Chương để cung cấp thông tin.