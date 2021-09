Hai cha con lĩnh 23 năm tù vì giết người khi đi chơi Tết

Ngày 30/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt ông Lập 14 năm tù, còn con trai ông Lập là Phạm Văn Nam bị phạt 9 năm tù vì đâm chết hàng xóm khi đi chơi Tết.



Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 12/2/2021 (tức Mùng 1 Tết Tân Sửu), ông Lập đến nhà hàng xóm là ông Lê Văn Liễu (SN 1970, trú thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) chơi.



Lúc này, trong nhà ông Liễu có thêm vài người khác trong đó có ông Trần Văn Thuyết (SN 1972) và Âu Văn Kỳ (SN 1985), là người cùng thôn.



Tại đây ông Lập uống rượu với mọi người và xảy ra mâu thuẫn với ông Thuyết. Ông Thuyết đã dùng tay đấm vào mặt của Lập, mọi người can ngăn.

Ông Lập tại phiên tòa

Đến 13h cùng ngày, ông Lập bực tức việc bị đánh nên gọi con trai là Phạm Văn Nam đến nhà ông Liễu để đánh lại ông Thuyết. Lúc này Nam đang đi chơi Tết với bạn, vội chạy đến nhà ông Liễu sau khi nhận được cuộc gọi của bố.



Khi đến nhà ông Liễu, hai bố con ông Lập gặp ông Thuyết giữa sân và ông Thuyết đã có lời lẽ thách thức. Lúc này, Lập giằng co, đánh nhau với ông Thuyết. Còn Nam đã dùng dao nhọn đâm trúng vào lưng bên trái của ông Thuyết khiến người này gục tại chỗ.



Thấy vậy ông Kỳ vào can ngăn cùng bị Nam tiếp tục dùng dao đâm vào tay trái của ông Kỳ.



Ông Thuyết sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song tử vong do bị mất máu cấp. Ông Kỳ được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, kết quả giám định tỷ lệ thương tật 19%.



HĐXX xét thấy, thời điểm xảy ra án mạng, Nam chưa đủ 18 tuổi. Ông Phạm Văn Lập phải chịu tình tiết tăng nặng “xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”. Hành vi của hai bị cáo hết sức liều lĩnh, táo bạo; xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ; gây nguy hiểm cho xã hội.



HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lập 14 năm tù giam; Phạm Văn Nam 9 năm tù giam về tội “Giết người”.



Hai cha con ông Lập phải bồi thường số tiền gần 130 triệu đồng cho gia đình ông Trần Văn Thuyết; bồi thường cho ông Âu Văn Kỳ 30 triệu đồng. Đồng thời, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 3 con của nạn nhân Thuyết 1 triệu đồng/người/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.