Hai cha con bị nước cuốn, con trai tử vong

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe cứu nạn cứu hộ, một xe cứu thương phối hợp với Công an huyện Lạng Giang, Công an xã Đại Lâm và nhân dân tổ chức tìm kiếm.

Hiện trường kè tràn không có điện thắp sáng, nước dâng cao cản trở việc tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng 9/7, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu H.