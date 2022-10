Hai câu hỏi lịch sử của Đường lên đỉnh Olympia bị sai đáp án?

Cung cấp thêm thông tin về "Đại Nam nhất thống toàn đồ", thầy Trần Trung Hiếu cho biết, bản đồ này được vẽ theo lệnh vua Minh Mạng, hoàn tất vào năm 1838. Đây là kiến thức lịch sử vô cùng quan trọng vì trên bản đồ này đã thể hiện hình vẽ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lãnh hải nước ta và ghi chú là "Hoàng Sa" và "Vạn lý Trường Sa". Điều này chứng tỏ vương triều Nguyễn đã thể hiện rất rõ chủ quyền của mình với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

"Quan điểm của cá nhân tôi cho rằng, ở những câu hỏi trong 1 trận chung kết cuộc thi về kiến thức thì tất cả các đáp án phải đạt độ chính xác. Trong lịch sử, sai một từ đôi khi lại có sự thay đổi về ý nghĩa của kiến thức lịch sử đó", thầy Hiếu nói.

Sai sót ở câu hỏi tiếng Anh

Khoảng 2 tiếng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 22 kết thúc, fanpage của chương trình đăng bài đính chính về câu hỏi tiếng Anh ở phần thi Về đích của Vũ Nguyên Sơn, THPT Hà Nội - Amsterdam. Câu hỏi là: "In this part of song, I have used a synonym for the word “friendship”. Can you tell me which word it is?” (Dịch: Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?).

Vũ Nguyên Sơn không đưa ra câu trả lời. Bùi Anh Đức – THPT Chuyên Sơn La giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là "Bond". Tuy nhiên, đáp án chương trình đưa ra là "Brotherhood".

Thời điểm trực tiếp, chương trình không chấp nhận đáp án của Bùi Anh Đức, nhưng sau đó Ban tổ chức đính chính là đồng ý. Như vậy, hai đáp án đúng ở câu hỏi này là “Bond” và "Brotherhood".