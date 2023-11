Hai cán bộ xã ở Hải Dương bị tấn công sau khi nhắc nhở xây dựng trái phép

Chiều 13/11, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo xã Tân Hồng (huyện Bình Giang, Hải Dương) cho biết, Công an huyện đang thụ lý, điều tra vụ việc hai cán bộ xã bị tấn công trong đêm.

Khoảng 22h-22h30 cùng ngày, một đối tượng tới nhà anh L.Đ.H - cán bộ địa chính của xã để gây sự. Sau đó, anh C., lãnh đạo thôn Cầu My (xã Tân Hồng) tới hiện trường can ngăn.

Anh H. bị đối tượng tấn công, thương tích ở tay. Anh C. trong lúc khống chế đối tượng bị va đập dẫn tới thương ở vùng đầu. Cả hai người được đưa tới bệnh viện, vết thương không nghiêm trọng. Sau khi các bác sĩ xử lý vết thương, nạn nhân được xuất viện về nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Bình Giang có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc và lấy lời khai tại chỗ, đồng thời di lý một người về trụ sở Công an huyện.