Hai cán bộ lâm nghiệp và 11 người bị khởi tố trong vụ phá rừng ở Hòn Đót

Trong đó, 2 bị can Sô Minh Hữu và Lê Thanh Dũng (cùng trú xã Sơn Định) bị khởi tố về hành vi “Hủy hoại rừng” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố thêm 13 bị can liên quan vụ phá rừng thuộc khu vực Hòn Đót, tiểu khu 170, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

9 bị can còn lại gồm Lê Trúc Bình, Lê Văn Ly, Thái Xuân Hùng, Thái Xuân Cần, Thái Ngọc Tân, Phạm Văn Lâm, Lê Văn Liên (cùng trú xã An Xuân, huyện Tuy An) và Nguyễn Văn Nhân, Đinh Quốc Việt (cùng trú xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) bị khởi tố về hành vi “Hủy hoại rừng” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra.