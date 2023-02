Hai cán bộ ĐH Bách khoa Đà Nẵng tham ô 86 tỷ đồng: Bắt giam nguyên hiệu trưởng

Trước đó, VTC News đưa tin, tối 9/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can 2 cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng là Hoàng Quang Huy, trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm (thủ quỹ) để điều tra hành vi tham ô tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 người này đã chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng.

Cụ thể, từ mối quan hệ thân thiết trong công việc, đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa nhằm giải quyết việc cá nhân.