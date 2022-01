Hai cán bộ bị tố quan hệ "không trong sáng", 2 chi cục phải giải trình

Your browser does not support the audio element.

Ngày 11/1, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Định, Sở này đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Thủy sản tổ chức kiểm điểm, giải trình cụ thể về việc quản lý công chức, viên chức khi để xảy ra dư luận không tốt tại đơn vị trong năm 2021.