Hai cái bẫy gây tổn thương nhất trong hôn nhân

Một cách tồi tệ nhất dẫn đến sự bất mãn với cuộc sống là bắt đầu so sánh bản thân với người khác. Cỏ của người khác luôn xanh hơn, nhà người khác luôn đẹp hơn, người khác luôn có nhiều hơn, tốt hơn hoặc lớn hơn bạn. Gia đình của bạn sẽ không bao giờ được sống trọn vẹn với những gì bạn có nếu bạn luôn nhìn vào và ham muốn những gì người khác có.

Bẫy so sánh

Chúng ta đôi khi rất giỏi biện luận bản thân rằng “cần phải bằng bạn bằng bè” nhưng thực ra, điều ấy có thực sự là điều mà chúng ta cần? Có phải một chiếc xe hơi đời mới là cần thiết trong khi xe đang đi vẫn rất tốt? Có phải một ngôi nhà rộng lớn cần phải thay đổi trong khi nhà hiện tại vẫn còn 1 phòng trống?

Chúng ta rất giỏi thuyết phục bản thân rằng chúng ta mong có những thứ mà chúng ta thực sự không cần, cho dù đó là máy tính bảng hoặc hệ thống trò chơi mới nhất hay điện thoại thông minh đời mới nhất.

Chúng ta thích những thứ mới mẻ, sáng bóng và rồi vô tình lại yêu cầu con cái của chúng ta cũng phải “bằng bạn bằng bè”, “Con phải học giỏi như bạn A, phải vô địch như bạn B”. “Vợ người ta nấu ăn ngon, vợ mình thì chỉ mua đồ ăn ngon thôi. Chả tự nấu bao giờ”.

Bạn thấy chồng/vợ của người hàng xóm có vẻ tốt bụng hơn, sành điệu hơn, đáng yêu hơn… Cái bẫy so sánh không sớm thì muộn gây ra tâm lý “thất vọng” cho bản thân và người thân. Vô tình, sự so sánh ấy làm cho không khí gia đình có lúc cảm thấy ngột ngạt, tức tối. Vì thế, bạn cần lưu ý tránh xa điều này: Đừng so sánh!

Tập trung vào những tính tốt của vợ/chồng sẽ tạo sự hòa thuận và giúp bạn chịu đựng sự khác biệt giữa hai người cũng như khiếm khuyết của nhau. Ví dụ: chồng bạn không galăng như chồng hàng xóm nhưng anh ấy không nghiện ngập, không ngao du với đám bạn sau mỗi giờ làm mà về nhà ngay đọc báo… Tập trung vào suy nghĩ như vậy bạn thậm chí sẽ thấy mình may mắn khi có được người chồng này mà quên đi sự so sánh vô lý với anh chồng hàng xóm bảnh bao, chải chuốt kia.