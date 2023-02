Hai bức tranh trái ngược ở Mỹ

Trong khi đó, phần lớn miền Nam nước Mỹ đang hứng chịu nhiệt độ cao bất thường vào thời điểm này trong năm. Vào hôm 22/2, McAllen và Texas đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 35 độ C.

Kể từ tối 22/2, nhiệt độ lạnh giá -22,7 độ C cũng đã được ghi nhận ở các vùng của Montana.

Dự báo thời tiết cho biết hệ thống bão có thể kéo dài hơn 2092 km từ Nebraska đến New Hampshire. Hơn 1.700 chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy do ảnh hưởng của cơn bão.

Giới chức quản lý tình trạng khẩn cấp đã khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất điện do thời tiết khắc nghiệt. Một số hộ gia đình đã mua dự trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm vì lo ngại bão đổ bộ ảnh hưởng dài ngày.

Washington DC có thể đạt hơn 26,6 độ C vào ngày 23/2, phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 1874.

Orlando, Florida có thể đạt hơn 32 độ C và New Orleans, Louisiana có thể đạt trên 28,8 độ C.

"Suốt mùa đông, chúng tôi đã chứng kiến mô hình dai dẳng này, với miền Tây Mỹ có nhiệt độ dưới mức trung bình, trong khi miền Đông Mỹ có nhiệt độ trên mức trung bình", Nhà khoa học khí hậu Andrew Kruczkiewicz, một nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia, nói với BBC.

Canada cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão mùa đông

Phần lớn Canada cũng đang phát đi cảnh báo về thời tiết, bao gồm cả Toronto. Nơi này dự kiến có tuyết rơi dày 10-15 cm, và có thể có mưa lạnh.

Cơn bão mùa đông đã khiến các chuyến bay bị tạm dừng. Air Canada đã hủy khoảng 1/4 chuyến bay theo lịch trình vào chiều 22/2.

Trước đó, Canada vừa trải qua nhiệt độ ấm kỷ lục trong tháng 2. Thế nhưng, giờ đây, các khu vực của Toronto có thể chứng kiến băng tích tụ do đợt lạnh mới.

Các khu vực của Alberta và thảo nguyên đang phải đối mặt với cảnh báo cực lạnh, với nhiệt độ ở một số vùng giảm xuống mức -40 độ C kèm theo gió lạnh.