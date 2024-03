Hai bộ Công an, TT&TT sẽ đánh giá an toàn hệ thống VNDIRECT trước khi vận hành

Chuyên gia Cục An toàn thông tin nhận định, sự cố tấn công vào hệ thống VNDIRECT tiếp tục là một bài học quan trọng với các tổ chức, doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng. Trên cơ sở nhận thức rõ nguy cơ, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán cần khẩn trương, chủ động tự rà soát, củng cố về hệ thống, nhân sự chuyên môn bảo mật hiện có, xây dựng các phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Thực tế, nhiều “ông lớn” tài chính trên thế giới cũng từng bị tấn công ransomware, gây ra các sự cố gián đoạn dài. Tấn công ransomware được xem là vấn nạn chung với các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu, nhất là những tổ chức tài chính. Vấn nạn này đã và đang đặt ra bài toán phải cấp thiết tăng cường bảo mật, bảo vệ an toàn thông tin trong các hệ thống tài chính.

Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng cho biết, cuộc tấn công bằng mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền - ransomware mà hệ thống VNDIRECT mới phải hứng chịu là một hình thức tấn công mạng không mới, song đang trở nên khá phổ biến những năm gần đây. Các tổ chức tài chính, chứng khoán luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của hacker.

“Các công ty, tổ chức tài chính, chứng khoán cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, yêu cầu hướng dẫn về an toàn thông tin, an ninh mạng đã được ban hành. Đây là trách nhiệm của mỗi tổ chức để bảo vệ chính mình và khách hàng trước các nguy cơ tấn công mạng tiềm ẩn”, chuyên gia Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.

Đại diện Cục An toàn thông tin mong rằng sự cố mất an toàn thông tin của VNDIRECT gây thiệt hại chỉ mang tính thời điểm với doanh nghiệp và thị trường chứng khoán; còn về lâu dài, “tai nạn” lần này sẽ giúp cải thiện năng lực bảo đảm an toàn thông tin của VNDIRECT cùng các tổ chức, định chế tài chính ở Việt Nam. Từ đó, các doanh nghiệp, tổ chức có thể phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, trước xu thế các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng cả về quy mô cũng như mức độ tinh vi, phức tạp.

Bằng sự đầu tư hợp lý, đúng đủ và cần thiết cho an toàn, an ninh mạng, các hệ thống thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam sẽ được bảo đảm an toàn hơn, qua đó góp phần tạo môi trường lành mạnh, giúp các nhà đầu tư yên tâm tham gia thị trường.

Trước tình trạng xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán liên quan vụ việc tại VNDIRECT, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng khẳng định: Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, phân tích sự cố và khôi phục hệ thống một cách ổn định, an toàn nhất.

“Các tổ chức, doanh nghiệp nên xem khoảng thời gian này là cơ hội để nhìn nhận, đánh giá, “gia cố” lại tổng thể hệ thống của mình nhằm nâng cao năng lực chủ động ứng phó và phát hiện sớm các nguy cơ tấn công mạng. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ T&TT, cùng lực lượng doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành và phối hợp”, đại diện Cục An toàn thông tin khuyến nghị.