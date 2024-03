Hai bị cáo vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt cùng được hưởng án treo

Đi được khoảng 2-3 km về hướng Bệnh viện II Lâm Đồng thì cháu Quân tử vong. Lúc này, Bích lái xe chở Quang và Q. về lại nhà. Sau đó, Bích nói Quang thông báo cho ông N. Do biết ông N. đang bị bệnh nặng nên Quang không thông báo. Khi Bích đề nghị Quang báo cho y tế thì Quang nói với Bích: “Báo cho y tế thì người ta sẽ đưa đi hỏa táng, thủ tục hỏa táng sẽ lâu và thất lạc tro cốt”.

Rồi Quang bàn với Bích đưa thi thể cháu Q. về Huế giao cho gia đình anh N. Thống nhất xong, Bích lái xe chở Quang và thi thể cháu Q. ra Huế giao cho gia đình ông N. Tuy nhiên, sợ đường xa, thi thể bị phân hủy bốc mùi sẽ bị người khác phát hiện, cả hai bàn với nhau thiêu xác cháu Quân rồi đưa tro cốt về giao cho gia đình.

Quang xác định địa điểm sẽ thiêu thi thể của cháu Quân là trong khu vườn của mình ở xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Trên đường đi Quang nói với Bích dừng lại một số điểm để mua than, can đựng xăng/dầu, mua xăng/dầu, xô sắt để phục vụ việc thiêu thi thể của cháu Q. Khoảng 13h ngày 25/3/2022, Quang và Bích lái xe đưa thi thể của cháu N.L.M.Q vào vườn của Quang ở xã Hòa Phú chọn địa điểm là khu vực khe cạn ở phía dưới thấp và cách cổng vườn khoảng 40 - 50 mét là chỗ thiêu thi thể cháu Q.

Tại đây, Bích đặt thi thể cháu Q. vào trong máng xe rùa rồi đi lên chỗ ô tô chờ. Quang ở lại chất than và dùng xăng/dầu thiêu thi thể của cháu Q. Khoảng 19h cùng ngày, khi thấy thi thể của cháu Q. thành than tro thì Quang gọi Bích xuống và nói Bích lấy nước trong thùng phi gần đó để Quang đổ vào trong máng xe rùa cho tắt lửa than và nhanh nguội.