Hai bé gái bị nhóm người chặn xe, đánh giữa đường ở Bình Dương

Theo người nhà một bé gái bị đánh, vụ việc xảy ra ngày 7/7 trên đường D1, phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc bé gái không nói lại với gia đình. Khoảng 2 ngày sau, gia đình thấy bé mệt mỏi và không ra khỏi nhà nên gia đình gặng hỏi và biết được việc bé bị đánh.

Bé gái đi cùng bị kéo tóc, ngã ngửa xuống đường và bị đá vào mặt (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chị H., hai bé gái đi ngang qua chỗ nhóm này tụ tập thấy đông nên nhìn vào. Sau đó, cả hai bị chặn xe và đánh giữa đường, khi bé đi cùng hỏi sao đánh bạn em dữ vậy, cũng bị nhóm này đánh luôn.

Sau khi biết được sự việc, gia đình nạn nhân đã trình báo lên Công an phường An Thạnh. Vụ việc đang được Công an TP Thuận An xác minh, làm rõ.