Hải 'Bánh': 'Hãy nhìn gương tôi nếu muốn làm chuyện bậy bạ'

Người nào có hiểu biết một chút thì hãy nhìn gương bọn em và anh Năm (Năm Cam). Đến tầm cỡ như anh Năm mà còn phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Cứ nhìn gương bọn em mà sửa đổi, từ bỏ", báo Dân Việt dẫn lại lời Hải "Bánh" từng bộc bạch khi ngồi tù.

Your browser does not support the video tag.

Hải Bánh gửi lời khuyên đến những người còn có ý định coi thường pháp luật. Nguồn Doanh nghiệp & Tiếp thị

Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện với Vietnamnet vào tết năm 2015, Hải "Bánh" cũng chia sẻ mình có 1 cô con gái đã lập gia đình và sinh con. Mỗi lần gọi về vào dịp tết, Hải đều xin lỗi mẹ và con gái của mình.

HT (t/h)

Theo Vietnamnet