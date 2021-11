Hai anh em mất tích, tìm thấy thi thể một bé dưới dòng kênh

Your browser does not support the audio element.

Tối 30/11, trao đổi cùng phóng viên Dân trí, bà Võ Thị Như Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé L.N.T.N. (4 tuổi) dưới dòng kênh phía sau nhà nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của bé L.N.A.K. (6 tuổi, anh của bé N.).