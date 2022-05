Hai anh em đi bộ 36 km kéo xe đưa người mẹ già từ viện về nhà

Hai anh em đã bàn bạc mất vài ngày mới có thể chọn ra phương án khả thi nhất để đưa người mẹ già từ viện về nhà, do người mẹ bị say xe nặng.

Vào cuối tháng Tư, bà Xu buộc phải nhập viện để phẫu thuật nhưng cụ bà mắc bệnh gì thì không được tiết lộ. Sau đó, các bác sĩ đã cho phép cụ bà xuất viện để về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng tình trạng say xe của cụ Xu khiến người nhà vô cùng lo lắng. Bởi sau ca phẫu thuật, cụ Xu vẫn còn yếu nếu kết hợp với say xe, cơn đau sẽ càng nghiêm trọng hơn.

“Mẹ tôi sẽ bị nôn ngay sau khi lên xe ô tô chưa được 30 phút kể cả đi bằng xe ba bánh. Chỉ có đi bằng xe kéo, mẹ tôi mới không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng xe kéo lại không có đủ chỗ để mẹ tôi nằm nghỉ”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Liu Guang, con cả trong nhà.

Ông Liu Guang nhới lại cụ Xu từng bị nôn ra máu do bị say xe nặng trong lúc được đưa vào viện chữa bệnh. Do đó, hai anh em ông Liu đã mất nhiều ngày để thảo luận về các phương án đưa mẹ về nhà an toàn mà không gây đau đớn.

“Chúng tôi chọn cách dùng xe kéo và tự kéo mẹ về nhà. Tôi đã mất cả ngày đi tìm ở khu chợ sắt địa phương, nhưng không thể tìm thấy. Tôi còn tính tới chuyện mua hai bánh xe, và sau đó tự chế chiếc xe kéo”, ông Liu Guang cho biết.