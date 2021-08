HAGL lỡ hẹn xưng vương V-League: Chắc gì bầu Đức không tiếc...

Chính vì vậy, đội nhà chơi hay cũng như xứng đáng vô địch nhưng lại bất thành bầu Đức nói không tiếc hay tương tự như thế quả thực rất... dối lòng, cũng như khiến người hâm mộ, cầu thủ HAGL tổn thương.

Rõ ràng sau những nỗ lực của thầy trò Kiatisuk, lẽ ra bầu Đức cứ nói thật lòng là tiếc để mùa tới HAGL tiếp tục phấn đấu, chứ cứ thờ ơ thế thì khi nào đội bóng phố Núi mới vô địch.

Và cần biết rằng, năm nay đội bóng nhà bầu Đức không vô địch thì mùa tới chẳng dễ dàng khi những đối thủ khác bắt đầu dè chừng HAGL, sau vài năm đội bóng phố Núi luôn là chiếu dưới tại V-League.

Xuân Mơ