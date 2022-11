Haechan (NCT) bị bắt gặp chửi thề, tập hít xà khi xe bus đang chạy

Your browser does not support the video tag.

Video cho thấy rõ cảnh Haechan tập hít xà

Một bài viết về cảnh Haechan tập hít xà thu hút đến gần nửa triệu lượt xem trên diễn đàn mạng Hàn Quốc Nate Pann. Hầu hết các bình luận top đầu đều tỏ ra không hài lòng với nam thần tượng sinh năm 2000.

Đặc biệt một bình luận còn phân tích fancam quay lại Haechan trên xe bus và cho rằng anh đã chửi thề sau khi bị phát hiện quay phim.



Một cư dân mạng phân tích fancam và chỉ ra đoạn hội thoại giữa Doyoung và Haechan:

[Doyoung: Này, họ đang quay phim đằng kia kìa

Haechan: Ugh f**k]

Một số bình luận khác bên dưới bài viết còn có: