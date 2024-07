Hacker vẫn có thể trộm tiền ngay cả khi xác thực khuôn mặt

Đây là một nội dung trong Quyết định số 2345/QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Người dùng cập nhật thông tin CCCD gắn chip lên ứng dụng ngân hàng. Ảnh: Trọng Đạt

Tại Tọa đàm phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tổ chức, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng cho biết, 91% các vụ lừa đảo liên quan đến tài khoản ngân hàng. Việc tất cả giao dịch ngân hàng có giá trị trên 10 triệu đồng sẽ bắt buộc phải kiểm tra khuôn mặt sẽ giúp tăng cường an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến.

Theo ông Dũng, trước kia, giao dịch viên rất khó xác định đâu là giấy tờ thật, giả bằng mắt thường. Tuy nhiên, điều này có thể được giải quyết bằng công nghệ. CCCD gắn chip sẽ đảm bảo việc người mở tài khoản ngân hàng là thật, không sử dụng giấy tờ giả.

Với công nghệ xử lý hình ảnh hiện nay, chuyên gia Thái Trí Hùng, CTO ví điện tử MoMo cho rằng, quy trình xác thực khuôn mặt thường chỉ mất khoảng 2-3 giây là hoàn thành.