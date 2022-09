Hacker chơi chiêu mới, tung hình Jennie chụp cún cưng của V

Trước khi lui vào ở ẩn, hacker này không quên đăng thêm một video ngắn Jennie quay mình với chú mèo trên với caption: "Và làm ơn đừng nói là Jennie không nuôi mèo nữa nha" .

Jennie chỉ mới công khai nuôi hai chú cún Kuma và Kai; chú mèo trong video và ảnh của V được cho là của mẹ cô

Sang ngày 25 tháng 9, gurumiharibo trở lại với ảnh chụp cún cưng nổi tiếng của V là chú chó Yeontan. Hacker này không quên gửi lời thách thức tới fan của V:

"Đừng lo lắng nhé các fan của Taehyung (tên thật của V), nếu các người muốn thấy nhiều bức ảnh hoặc ảnh mới hơn của Yeontan, có người có thể giúp các người đó. Tên cô ấy là Jennie Kim và cô ấy cũng chính là người chụp bức ảnh này của Yeontan vào giữa tháng 7."