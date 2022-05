Hà Tĩnh: Truy nã kẻ chém người bị thương rồi bỏ trốn

Theo cơ quan công an, ngày 24/1/2022, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Quang Vinh (SN 1984), trú tại thôn 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh sang nhà anh Đinh Cao C. (SN 1995, cùng thôn), chém nạn nhân trọng thương.

Ngay khi xảy ra sự việc, anh C. được người thân đưa đi cấp cứu.