Hà Tĩnh: Thu giữ 1.050 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc rao bán qua mạng

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong số kit test không rõ nguồn gốc.

Từ thông tin rao bán trên mạng xã hội, ngày 07/3/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Thạch Trị tiến hành kiểm tra chỗ ở của anh N.Đ.S (SN 1989, trú tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh),

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 950 kit test Covid-19 mang nhãn hiệu Testsealabs Rapid Test kit Covid-19 Antigen Test Cassette, do nước ngoài sản xuất. Tuy nhiên, N.Đ.S không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.