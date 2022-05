Hà Tĩnh: Khởi tố 11 thanh thiếu niên trong đường dây đánh bạc qua ví MoMo

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến qua ví MMmo, thu giữ nhiều máy tính và tang vật có liên quan.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Quang (SN 2000), Võ Tá Bộ (SN 2003) trú tại thành phố Hà Tĩnh; Nguyễn Trọng Linh, Nguyễn Duy Thái, Nguyễn Tuấn Hưng (SN 2004) đều trú tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh; Võ Đức Nam (SN 2004) trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh; Nguyễn Thành Công (SN 2002), Nguyễn Văn Chương (SN 2006) huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: CAHT)

Nguyễn Văn Tân (SN 1995) trú tại tổ 9, ấp Vĩnh Hoà A, Cần Đăng, Châu Thành, An Giang; Tống Hoàng Phương Dương (SN 2004) trú tại xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư, Ninh Bình; Vũ Hoài Nam (SN 2002) trú tại TP Tuyên Quang, Tuyên Quang; Phạm Nguyễn Đức Thịnh (SN 2004) trú tại ấp 6B, Tháp Mười, Đồng Tháp.