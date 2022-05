Hà Tĩnh: Huy động hàng trăm chiến sĩ truy bắt kẻ tâm thần chém trọng thương người khuyết tật

Sau hơn một ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Đàm Minh Quang đang lẩn trốn ở núi Đỉnh Tân (xã Đỉnh Bàn), cách nhà khoảng 4km. (Ảnh: Công an Thạch Hà)

Nguồn tin riêng của PV Infonet cho hay, vào tối 25/4, Trần Văn Mạnh (39 tuổi, trú thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) cùng nhiều thanh niên (trong đó có Đàm Văn Vũ, anh trai của Đàm Minh Quang) đi chơi và ăn cháo đêm tại một đám cưới trên địa bàn. Tiệc tan, ai về nhà nấy đi ngủ.

Khoảng 1h30 ngày 26/4, Trần Văn Mạnh lại xách thêm mấy lon bia đến nhà Đàm Minh Quang (SN 2000, trú cùng thôn) để uống tiếp. Tại đây, giữa Mạnh và Quang xảy ra xích mích rồi dẫn đến xô xát nên Đàm Văn Vũ (anh trai của Đàm Minh Quang) phải đưa Mạnh về. Lo sợ cho sự an nguy của mẹ ở nhà nên Vũ đã đến báo Công an xã Thạch Hải.

Nhận được thông tin, một chiến sĩ công an xã liền lấy xe máy công vụ đi tuần tra, khi ra đến ngã tư biển thì gặp Quang. Từ trước đến nay, mỗi lần được công an nhắc nhở thì Quang đều nghe lời, tuy nhiên lần này lại khác. Khi phát hiện công an thì Quang xông đến, dùng dao và ống tuýp tấn công rồi cướp xe máy bỏ chạy.

Ngay sau đó, Công an xã Thạch Hải đã gọi thêm thôn trưởng đến tại Nhà văn hoá thôn Đại Hải để bàn phương án vây bắt. Sau vài chục phút bàn bạc, cả nhóm (có cả Đàm Văn Vũ) để xe máy lại đây rồi kín đáo tiếp cận nhà Quang để nắm bắt tình hình, lúc này đã là 3h sáng.