Hà Tĩnh: Điều tra vụ người đàn ông trung niên chết cháy trong căn nhà nồng nặc mùi xăng

Một người dân cho biết, thời gian gần đây ông Th. thường xuyên uống rượu do gia đình xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần nhậu say, ông Th. lại quát mắng vợ con và dọa sẽ tự tử. Cách đây mấy ngày, ông Th. mua một can xăng về nhà và sáng nay thì xảy ra sự cố.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của những người liên quan để xác định nguyên nhân vụ việc.

Trần Hoàn