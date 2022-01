Hà Tĩnh: Cảnh sát nổ súng chỉ thiên bắt kẻ trốn truy nã gần 11 năm

Trước đó, Công an Hà Tĩnh xác định Nguyễn Văn Sơn đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh di chuyển vào Nam phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương tổ chức mật phục, vây bắt.

Khi biết mình bị phát hiện, Nguyễn Văn Sơn định rú ga bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng chặn hai đầu xe. Hắn cố thủ trong xe ô tô.

Sau một hồi vận động không thành công, lực lượng tham gia bắt giữ sử dụng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng Sơn vẫn cố thủ trong xe. Tổ công tác đã quyết định phá cửa kính xe ô tô để bắt gọn kẻ trốn truy nã.

TRỌNG TÙNG