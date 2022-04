Hà Tĩnh: Bé gái 4 tuổi trở lại lớp học, giáo viên phát hiện trên người đầy vết tím bầm, sưng tấy

Quá trình xác minh, bước đầu cơ quan công an xác định, người gây ra các vết thương cho cháu Lê Quỳnh Tr là dì ruột Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú tại TDP Nhân Hoà, thị trấn Thiên Cầm) nên đang tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huyền khai nhận, do bố mẹ cháu Lê Quỳnh Tr đang làm ăn ở miền Nam nên từ tháng 11/2020 đến nay đã gửi con gái cho đối tượng chăm sóc. Trong 2 ngày 24 và 25/4, do cháu Lê Quỳnh Tr không chịu ăn nên Huyền đã sử dụng móc áo, cán chổi, cây lau nhà đánh đập cháu.

Theo nguồn tin riêng của PV, do có dấu hiệu bạo hành trẻ em nên cơ quan công an đã tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Huyền để tiến hành khởi tố bị can.

Trần Hoàn