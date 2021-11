Hà Tĩnh: Bảo vệ tài nguyên nước trước tác động của biến đổi khí hậu

Theo nghiên cứu mới đây nhất của Sở TN&MT Hà Tĩnh cho thấy, xu hướng biến đổi nhiệt độ, không khí những năm gần đây trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp, thể hiện rõ qua từng giai đoạn: Nhiệt độ trung bình tăng theo thập kỷ từ 0,1 - 0,2oC, nhiệt độ trung bình thập kỷ 2000 - 2009 so với 10 - 30 năm trước tăng phổ biến từ 0,3 - 0,6oC. Mùa đông đang có xu hướng ấm dần lên, nhiệt độ trung bình mùa đông thập kỷ 2000 - 2009 so với 30 - 50 năm trước tăng phổ biến từ 0,6 - 1,2oC, riêng vùng Hương Khê tăng từ 0,7 - 1,4oC.

Tình trạng nắng nóng tại Hà Tĩnh trong vòng 20 năm trở lại đây có chiều hướng gia tăng. Nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ tối cao tuyệt đối phổ biến từ 36 - 40oC, có thời điểm vượt ngưỡng 40oC. Trong khi lượng mưa lại có xu hướng giảm rõ rệt, mưa có sự biến động lớn về không gian, thời gian xuất hiện và cường độ, hiện tượng mưa dầm trong vài thập kỷ gần đây ít khi xuất hiện hơn, mùa mưa thường xuất hiện muộn và kết thúc sớm.

Cùng với đó, Hà Tĩnh là nơi phải hứng chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai. Các hiện tượng như bão, lũ, lũ quét, dông sét, lở đất, hạn hán xuất hiện với tần suất và cường độ ngày một lớn.

Nhu cầu sử dụng nước ngày một gia tăng trong khi nguồn nước tiếp tục suy giảm. Mực nước các sông, suối ở Hà Tĩnh đang xuống thấp trong mùa kiệt. Trên sông La, tại khu vực Linh Cảm, mực nước thấp nhất là - 143cm (27/6/2010) - thấp nhất trong chuỗi quan trắc từ trước tới nay.