Hà Tăng gây sốt với ảnh cưới 9 năm trước, visual đúng đỉnh!

Mới đây, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi chia sẻ bức một bức ảnh quá khứ trên trang cá nhân Instagram. Bức ảnh đen trắng nhưng vẫn toát lên được thần thái lẫn visual đỉnh cao của nàng "ngọc nữ" màn ảnh Việt.

Trong hình, cô diện váy trắng đính kết cầu kì, đầu đội mũi và voan dế, kèm theo bức hình là dòng trạng thái: "9 years ago! Sept 25th, 2012. Thank you for the photo bồ câu, love you." (Tạm dịch: 9 năm trước, 25/9/2012. Cảm ơn vì bức ảnh, yêu bạn).