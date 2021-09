Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra lạm thu đầu năm học

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ưu tiên phát triển các chương trình đào tạo chất lượng quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.

Đưa trò chơi dân gian vào chương trình giáo dục thể chất

Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, biên soạn nội dung, phương pháp thể hiện các trò chơi dân gian để đưa vào chương trình giáo dục thể chất của học sinh phổ thông; xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường... Đồng thời, có giải pháp ổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh, sinh viên bị tác động do tình hình dịch bệnh kéo dài; triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế học đường; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định; tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung đủ biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục, hỗ trợ giáo viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là những người làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.