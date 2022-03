Hà Nội yêu cầu không tập trung đông người ở đường hoa phong linh

Quận Hà Đông cũng giao Chủ tịch UBND phường La Khê tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch tại địa điểm bên trong và các khu vực xung quanh khu đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Công an quận có trách nhiệm chỉ đạo Công an phường La Khê thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch.

Minh Tuệ