Hà Nội: Xưởng gỗ cháy rực rạng sáng 1/5

Theo Công an TP Hà Nội, vụ hỏa hoạn xảy ra vào hơn 4h10 sáng nay, 1/5, tại xưởng gỗ dán của Công ty TNHH Hải Nam, địa chỉ ở thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin ban đầu, nhận định vụ hỏa hoạn có khả năng cháy lan sang nhà dân và các khu vực lân cận, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động điều động 11 xe chữa cháy của Công an quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên, Công an huyện Gia Lâm và Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 80 lính cứu hỏa tới hiện trường triển khai chữa cháy.