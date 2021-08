Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường hợp đi chơi đêm, ra ngoài không có lý do chính đáng

Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, các tổ tuần tra còn tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17 của UBND TP.Hà Nội về phòng chống dịch như. Nhiều trường hợp đã bị xử lý do ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy đi đường theo quy định, không mang theo giấy tờ tuỳ thân... Thành phần tổ tuần tra gồm cán bộ đội nghiệp vụ Công an quận phối hợp Công an các phường, tổ chức tuần tra lưu động, tập trung vào các địa bàn tiềm ẩn về hoạt động phạm tội, địa bàn giáp ranh, đi sâu vào từng khu dân cư để kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Công an quận Hà Đông cho biết, trong một đêm đã phát hiện 6 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng như đi chơi nhà người quen, đi ship hàng không có giấy phép, đi câu cá, đi chơi đêm. Các trường hợp vi phạm trên đã được bàn giao đến cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 12 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, các tổ công tác cũng phát hiện có một số thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông, đi xe với tốc độ cao, người dân còn ra đường tập thể dục.

Tại huyện Sóc Sơn, tổ công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 10, 11 khi đang làm nhiệm vụ tại Km9+930 Quốc lộ 18 đã phát hiện xe chở 15 thùng catton chứa thiết bị y tế nghi nhập lậu. Cụ thể, xe ô tô BKS 30G-069.91 do Dương Văn Dũng, sinh năm 1985, hộ khẩu Thanh Hóa điều khiển hướng Bắc Ninh - Hà Nội. Qua kiểm tra, lái xe xuất trình được 1 thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện nhưng không xuất trình được giấy đi đường theo quy định. Tổ công tác kiểm tra trên xe có 15 thùng catton, bên trong chứa thiết bị y tế, có nhãn mác nước ngoài. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, lái xe không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao người, phương tiện và số hàng hóa trên cho Công an xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.