Hà Nội xây dựng tiêu chí an toàn, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

9. Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cổng trường.

15. Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ.

Việc đánh giá và xếp loại an toàn trường học được tiến hành theo cách thức: mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức: Đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều, thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn và ngược lại.

Phương pháp đánh giá và xếp loại mức độ an toàn

Đánh giá lần lượt, nếu đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học đó được đánh giá mức độ thực hiện tốt, trường học an toàn (đồng thời khuyến nghị thường xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chí đạt).

Đạt từ 8 đến 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.

Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá mức độ thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

Cùng với Dự thảo tiêu chí đánh giá an toàn trường học, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng xây dựng Dự thảo hướng dẫn chi tiết công tác phòng, chống COVID-19. Trong đó, có các nhiệm vụ cụ thể từ cấp quản lý đến cán bộ, giáo viên và học sinh, áp dụng tại các nhà trường khi học sinh quay trở lại học khi điều kiện cho phép.

Phạm Quý