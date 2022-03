Hà Nội: Vừa ra tù lại đi cướp, bị bắt khi lẩn trốn tại Bắc Kạn

Nghi phạm Triệu Kim Nam. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Sau khi nhận được thông báo phối hợp của Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bắc Kạn triển khai lực lượng, phối hợp công an các địa phương tổ chức truy bắt đối tượng.



Chiều 13/3, Nam liên lạc với một người bạn tù trú tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn hẹn đến nhà chơi.



Khoảng 21h45 cùng ngày, khi Nam đến thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn thì bị tổ công tác của Công an thị trấn Nà Phặc bắt giữ.



Số tiền cướp được, Nam dùng để điều trị vết thương trong quá trình gây án và trả nợ. Khi bị bắt giữ, trên người đối tượng còn gần 1,9 triệu đồng.



Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xử lý theo quy định.