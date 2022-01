Hà Nội: Vừa khỏi Covid-19, cô gái 22 tuổi đối mặt nguy cơ trở thành người thực vật sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ

Đi nâng mũi bị hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch



Ngày 19/1, trên MXH chia sẻ đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đang nằm điều trị tại bệnh viện sau khi đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ viện trên địa bàn TP Hà Nội.



Theo hình ảnh ghi lại, nạn nhân đang bị hôn mê, được bác sĩ cắt tóc để chuẩn bị phẫu thuật. Do còn rất trẻ nên hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi xót xa.



Theo tìm hiểu, nạn nhân được xác định là Phạm Thị Diễm Hiếu (SN 2000, quê ở Long An). Hiện tại, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.



Chia sẻ với chúng tôi, chị Đào Ngọc Dung (người bạn thân ở cùng phòng với nạn nhân) cho biết, tình hình sức khoẻ của Hiếu vẫn đang rất xấu, tính mạng có thể bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào.



Theo chị Dung, người bạn thân của chị gặp nạn sau khi đi nâng mũi tại thẩm mỹ viện Hoàng Minh Phong (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) . Chị Dung kể: "Trước đây, Hiếu đi làm mắt và quen được anh Giang. Anh Giang có giới thiệu cho Hiếu một nơi thẩm mỹ viện chất lượng có thể làm mũi nên trong tháng 5/2021, Hiếu đặt cọc trước cho anh Giang 10 triệu".



Do chưa có đủ tiền nên Hiếu sẽ chuyển cọc dần cho anh Giang đến khi nào đủ sẽ làm phẫu thuật nâng mũi. Đến tháng 1/2022, Hiếu cọc thêm 10 triệu cho anh Giang và hỏi "Em vừa mới bị Covid-19, khỏi gần 1 tháng có làm được không anh thì anh Giang trả lời: Được, sau 14 ngày là làm được, không sao", chị Dung kể lại.

Trước khi đi nâng mũi, Hiếu từng được mọi người khuyên can "Ngày 14/1, Hiếu chuyển thêm cho anh Giang thêm 17 triệu để đến thẩm mỹ viện làm nâng mũi. Hơn 12h00 ngày hôm đó, Hiếu có điện thoại cho tôi và hẹn khoảng 15h30 đến đón cô ấy tại thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, đến giờ nhưng chúng tôi điện cô ấy không bắt máy, nhắn tin không trả lời", chị Dung nhớ lại. Bạn bè nhắn tin, gọi điện nhưng Hiếu không bắt máy Do sốt ruột và lo lắng bạn mình gặp chuyện, chị Dung cùng bạn bè liên tục gọi điện nhắn tin cho Hiếu nhưng cũng không nhận được hổi âm. "Đến khoảng 18h00, chúng tôi nhận được điện thoại của anh Giang. Anh ấy bảo đến ngay bệnh viện Bạch Mai vì sức khoẻ của Hiếu rất yếu, không thể phẫu thuật được", chị Dung nói. "Sáng ngày 15/1, phía bệnh viện Bạch Mai liên lạc cho tôi và nói 'Cần người nhà đến trao đổi trực tiếp gấp, nếu như không có người nhà, bệnh nhân mà tử vong bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm", chị Dung thông tin. Gia đình di chuyển 1.500km ra Hà Nội sau khi nhận tin dữ của con



Chị Dung cho hay, quê Hiếu ở Long An, Hiếu mới ra Hà Nội thuê nhà và làm việc được khoảng 2 năm. Sau khi báo tin, bố và vợ chồng chị gái nạn nhân đã nhanh chóng bay ra Hà Nội để vào viện chăm sóc Hiếu. Tuy nhiên, chỉ có bố Hiếu được ở lại viện chăm sóc cô ấy do tình hình dịch bệnh Covid-19. "Tôi ở với Hiếu đã lâu, hai đứa có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe nên khi bạn mình bị như thế tôi rất xót xa. Hiện tại, bạn tôi vẫn bị hôn mê, toàn thân phù nề, tóc bị cắt đi để chuẩn bị làm phẫu thuật. Bác sĩ cũng thông báo, Hiếu chỉ có 20% sống, nếu có sống thì 80% thành người thực vật", chị Dung buồn bã nói. Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai "Sau hơn 2 ngày xảy ra sự việc (ngày 16/1 - PV) , phía anh Giang vẫn chưa có trách nhiệm gì với chúng tôi nên chúng tôi đã làm đơn trình báo công an. Đến hôm nay, anh Giang có hẹn gặp nhưng gia đình Hiếu chưa đồng ý", chị Dung thông tin. Nói về hoàn cảnh của nạn nhân, chị Dung cho biết, Hiếu có chồng nhưng đã ly hôn, hiện tại, cô đang một mình nuôi con nhỏ gần 1 tuổi. Vợ chồng chị gái nạn nhân xót xa khi nghe tin em mình gặp nạn "Gia đình Hiếu có hoàn cảnh khó khăn, cô ấy là lao động chính trong gia đình. Cô ấy hay tâm sự với tôi mỗi tháng phải gửi tiền về quê để trả nợ ngân hàng và nuôi con", chị Dung nói thêm. Chủ thẩm mỹ viện: "Tôi chỉ hi vọng sẽ có phép màu để nạn nhân khoẻ lại"



Cũng liên quan đến sự việc trên, tối 19/1, trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Minh Phong (chủ cơ sở thẩm mỹ viện Hoàng Minh Phong) xác nhận, có sự cố trên xảy ra tại thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, nạn nhân Hiếu không phải là khách của thẩm mỹ viện Hoàng Minh Phong. "Chúng tôi chỉ là nơi cho mượn địa điểm làm thẩm mỹ thôi", anh Phong nói. "Ngày hôm đó cơ sở thẩm mỹ viện của chúng tôi không có lịch, bạn Nguyễn Sỹ Giang (người trực tiếp làm việc với nạn nhân để nâng mũi - PV) có nhắn tin mượn chỗ để thực hiện nâng mũi cho một cô gái. Giang nói với tôi sẽ cùng một bác sĩ tiền mê đang làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện nên tôi đồng ý", anh Phong thông tin. Theo anh Phong, trước khi cho bạn mình mượn cơ sở, anh cũng dặn dò khi thực hiện làm thẩm mỹ phải test Covid-19 và xét nghiệm hoạt chất ma tuý qua đường nước tiểu cho khách nhưng Giang đã bỏ qua, bản thân phong lúc đó cũng không ở nhà nên cũng rất khó hiểu về chuyện này. "Gần 15h00 cùng ngày, Giang và bác sĩ tiền mê bắt đầu thực hiện nâng mũi cho Hiếu. Tuy nhiên, khi làm tiền mê và Giang mới tiêm thuốc tê và rạch một ít ở phần đầu mũi đã phải dừng lại rồi", anh Phong nói. Anh Phong cho hay, thông thường, một ca nâng mũi sẽ phải chuẩn bị mất 1 giờ và làm việc từ 1 giờ đến 1h30 phút. Sau khi làm tiền mê cho Hiếu xong, mọi người nghĩ có thể do sức khoẻ của Hiếu yếu nên khi tiền mê đã bị mệt, ngủ một giấc. Trong lúc Hiếu ngủ thì Giang và bác sĩ tiền mê cứ thế đợi nhưng càng đợi thì càng không tỉnh. "Nhận được tin nạn nhân không tỉnh, tôi đã về ngay cơ sở và gọi xe cấp cứu 2 lần nhưng không được. Sau đó, tôi dùng xe của mình để đưa nạn nhân ra bệnh viện Bạch Mai. Trong quá trình người nhà nạn nhân chưa ra, chúng tôi có mặt cả ngày ở đây để theo dõi tình hình sức khoẻ của bệnh nhân", Phong nói thêm. Chủ cơ sở thẩm mỹ viện Hoàng Minh Phong cho rằng, dù Hiếu không phải là khách của mình nhưng anh vẫn có phần trách nhiệm. "Đây là sự việc ngoài mong muốn, chúng tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình, tôi chỉ hi vọng sẽ có phép màu để nạn nhân khoẻ lại. Còn về trách nhiệm pháp lý, chúng tôi đã làm việc với cơ quan công an, ai sai đến đâu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật". "Cơ sở của chúng tôi đã bị đình chỉ hoạt động, tất cả những đồ vật sử dụng trong ca làm việc hôm đó là tang vật, công an đã thu lại", anh Phong thông tin thêm.