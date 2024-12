Hà Nội: Vừa dùng điện thoại vừa lái xe, loạt tài xế xe ôm công nghệ bị phạt

Khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản, các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm đưa ra lý do "khách hàng gọi vội, không để ý" để biện minh cho hành vi của mình. Tình trạng các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông diễn ra khá phổ biến ở Hà Nội thời gian qua. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên xử lý, tuy nhiên nhiều tài xế vẫn bất chấp vi phạm, đặc biệt trong các giờ cao điểm. Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 18/12 tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), hàng loạt tài xế xe ôm công nghệ bị tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Công an Hà Nội, kiểm tra, xử lý. Một tài xế xe ôm công nghệ vừa dùng điện thoại vừa lái xe (Ảnh: Trần Thanh). Phần lớn các vi phạm của tài xế xe ôm công nghệ là vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… Đặc biệt, không ít người sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy. "Hôm nay tôi chở khách đi từ Hà Đông về Nguyễn Xiển, tuy nhiên do không nhớ số nhà nên tôi đã mở điện thoại ra để xem bản đồ", tài xế P.B.N. (26 tuổi, quê Hòa Bình) trần tình. Trong khi đó, các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm khác thì ngụy biện rằng "khách hàng gọi vội, không để ý" để biện minh cho vi phạm của mình. Cùng lúc, cảnh sát giao thông dừng chiếc xe máy biển số 19G1-276.xx do tài xế xe ôm công nghệ N.T.C. (30 tuổi, quê Phú Thọ) điều khiển. Anh C. có hành vi vừa dùng điện thoại vừa lái xe vượt qua ngã 4 Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Xiển. Hàng loạt tài xế xe ôm công nghệ vi phạm chiều 18/12 (Ảnh: Trần Thanh). "Lúc tôi đang dừng đèn đỏ thì khách gọi nên tôi mới nghe máy, không ngờ sau đó đèn xanh luôn nên tôi đi vội và cũng không để ý. Tôi nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Tôi làm nghề này thu nhập cũng chả được bao nhiêu, mong các anh bỏ qua", tài xế C. trình bày nhưng vẫn bị tổ công tác lập biên bản. Cũng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngoài các trường hợp tài xế xe ôm công nghệ vi phạm, cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt các trường hợp người dân vừa dùng điện thoại vừa lái xe gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Với lỗi vi phạm vượt đèn đỏ, các tài xế xe máy sẽ bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 900.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Thiếu tá Đặng Trần Hưng, tổ trưởng tổ công tác Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, cho biết, thời gian qua, đơn vị này liên tục xử lý các trường hợp người điều khiển xe máy đi ngược chiều, vượt đèn đỏ và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Cảnh sát xử phạt hàng loạt tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông chiều 18/12 (Ảnh: Trần Thanh). Theo cảnh sát, đây là những nguyên nhân dẫn tới ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. "Đáng nói, trong số các đối tượng vi phạm, tài xế xe ôm công nghệ chiếm số lượng không nhỏ, những người này thường mang suy nghĩ cảnh sát sẽ bỏ qua vi phạm cho mình", Thiếu tá Hưng chia sẻ. Dù vậy, cán bộ CSGT khẳng định trong quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, không có việc tài xế xe ôm công nghệ sẽ được du di, bỏ qua vi phạm.