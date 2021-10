Hà Nội vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19

XEM VIDEO:

Anh Tạ Ngọc Tuấn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi Hà Nam làm việc. Anh cho biết, tại chốt ở cửa ngõ Thủ đô, lực lượng chức năng vẫn kiểm tra giấy đi đường, xét nghiệm Covid-19 (có thể là PCR hoặc test nhanh). Ngoài xuất trình các loại giấy tờ kể trên, người dân phải khai báo y tế.