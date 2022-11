Hà Nội và TPHCM được trang bị xe công như thế nào?

Ngoài ra, nếu cần trang bị thêm xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn (nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai) thì ngoài số lượng xe được trang bị như trên, HĐND các thành phố thuộc đô thị đặc biệt (Hà Nội, TPHCM) có thể quyết định định mức xe ô tô phục vụ công tác chung, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh ủy, thành ủy), dự thảo đề xuất quy định: Đơn vị có số biên chế từ 40 người trở xuống thì tối đa 1 xe/đơn vị; số biên chế từ trên 40 người đến 100 người thì tối đa 2 xe/đơn vị; trên 100 người đến 200 người tối đa 3 xe/đơn vị...

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu đi công tác theo đoàn để chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, kiểm soát dịch bệnh…, Bộ Tài chính đề xuất quy định các bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được trang bị một số xe (trong tổng số xe đã được xác định theo định mức) với mức giá cao hơn. Trong đó, các Bộ, cơ quan trung ương có các chức danh là lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao sẽ do Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Mỗi Bộ/địa phương được trang bị 2 xe có mức giá cao hơn (một xe 4,2 tỷ đồng/xe và một xe 2,8 tỷ đồng/xe). Các mức giá này được xây dựng trên cơ sở tham khảo mức giá của các dòng xe như: Toyota Land Cruiser LC300 2021 (4,1 tỷ đồng), Toyota Land Cruiser Prado (2,588 tỷ đồng), Mercedes GLC 4MATIC (từ 2,039 - 2,399 tỷ đồng), Ford Explorer Limited (2,366 tỷ đồng)…

Bộ Tài chính đề xuất giá tối đa loại xe một cầu được sử dụng phổ biến để phục vụ công tác chung là 950 triệu đồng/xe. Mức giá này được xây dựng trên cơ sở tham khảo mức giá của các dòng xe sau: Toyota Innova (từ 750 - 989 triệu đồng), Toyota Altis (từ 719 - 860 triệu đồng); Mazda 3 (từ 669 - 849 triệu đồng); Mazda 6 (từ 889 triệu đồng - 1,049 tỷ đồng); Mazda CX3 (từ 729 - 909 triệu đồng), Mazda CX5 (từ 839 triệu đồng - 1,059 tỷ đồng), Mazda bán tải BT-50 (từ 789 - 849 triệu đồng); Ford Ranger (từ 811 đến 937 triệu đồng); Honda Civic (từ 735 - 775 triệu đồng); Huyndai (từ 750 - 769 triệu đồng); VinFast điện (từ 690 triệu đồng)…