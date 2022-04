Hà Nội ưu tiên bắt chó thả rông ở 12 quận nội thành

Thông tin nêu trên được ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Thú y Hà Nội, trao đổi với PV Dân trí vào chiều 13/4.

Theo ông Sơn, những tiêu chí nêu trên nằm trong kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2022 - 2030; đồng thời, việc thành lập đội bắt chó thả rông là một trong các giải pháp để đảm bảo "vùng an toàn", hướng tới mục tiêu cả thủ đô không còn bệnh dại.

Hà Nội đặt mục tiêu quản lý được trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022 - 2030 (Ảnh: Quang Phong).

"Hiện đã có 4 quận nội thành gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Tây Hồ được công nhận vùng an toàn bệnh dại. Thành phố phấn đấu dự kiến đến năm 2025 sẽ xây dựng thành công vùng an toàn cho 12 quận nội thành. Sau đó mới triển khai vùng an toàn cho 5 huyện Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì rồi đến các huyện, thị xã còn lại" - ông Sơn nói.