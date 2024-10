Hà Nội truy tìm nhà thầu trồng cây xanh còn nguyên bầu bọc rễ

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, sau bão Yagi phát hiện tại thủ đô có 12 cây xanh trồng còn nguyên bầu bọc rễ. Hà Nội đang truy tìm chủ đầu tư trồng các cây này. Chiều 3/10, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2024. Tại cuộc họp báo, vấn đề cây xanh của Hà Nội gãy, đổ sau bão số 3 (tên gọi quốc tế là bão Yagi) được nhiều cơ quan báo chí quan tâm, đặt câu hỏi. Thông tin về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, bão số 3 đã khiến hơn 11.000 cây xanh do TP Hà Nội quản lý bị gãy, đổ. Trong số những cây bị gãy, đổ do TP Hà Nội quản lý, có hơn 3.000 cây được dựng lại và hơn 600 cây được mang về vườn ươm. Còn lại hơn 7.000 cây được cắt thành khúc để thanh lý. Về vấn đề nhiều cây xanh sau khi bị gãy đổ có hiện tượng còn nguyên bầu bọc rễ, ông Hưng cho biết, vào năm 2014, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra, rà soát các cây có hiện tượng còn bầu bọc rễ. Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải). Sau cơn bão số 3, qua kiểm tra, Hà Nội có 12 cây xanh bị gãy, đổ còn nguyên bầu bọc rễ. Trong đó có 7 cây bầu bọc rễ sử dụng vật liệu không thể tiêu hủy, 5 cây sử dụng vật liệu bằng vỏ bao xi măng. Ông Hưng khẳng định những cây còn bầu bọc rễ sẽ khiến cây khó phát triển, dễ gãy, đổ khi có gió to. Sở Xây dựng Hà Nội đang truy tìm các chủ đầu tư trồng cây còn nguyên bầu bọc rễ để yêu cầu trồng lại. "Sau trận bão lớn lần này các cây trồng sai kỹ thuật cũng đã gãy đổ gần hết", ông Hưng nói. Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, tại các vỉa hè trong khu vực phố cổ, sau khi mở rộng vỉa hè rất nhiều cây xanh có bộ rễ nằm hoàn toàn trên hệ thống kỹ thuật (bên dưới rễ cây là hệ thống cấp thoát nước, điện, viễn thông. Vì thế, khi cây cắm rễ sâu xuống dưới gặp hạ tầng kỹ thuật bắt buộc phải đâm ngang và thậm chí là trồi lên. Do đó, ông Hưng kiến nghị các đơn vị hạ tầng khi thực hiện các công trình kỹ thuật cần lưu ý đến cây xanh và bộ rễ của cây. Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết thêm, bão Yagi có sức gió mạnh nhất trong 30 năm qua trên đất liền. Việc cây xanh tại Hà Nội gãy đổ hàng loạt là do không chống được sức tàn phá của bão. Nhiều cây già không đủ điều kiện cho bộ rễ phát triển tương đương với tán lá. Ông Hưng cũng khẳng định, đối với việc trồng cây tại Hà Nội, đã có những quy trình về định mức kỹ thuật như kích thước hố, kích thước bầu,...