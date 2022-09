Hà Nội triệt xóa ổ nhóm bảo kê xây dựng

Ngày 26/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Đặng Văn Thanh và Hoàng Trung Thành khi đang trên đường lẩn trốn, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết: “Sau khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, cũng như Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội mà trực tiếp là đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với Công an quận Tây Hồ, triển khai đồng bộ tất cả các lực lượng, bắt bằng được các đối tượng để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, cũng như các đối tượng cầm đầu, các đối tượng chủ mưu, các đối tượng có liên quan khác. Bắt giữ, triệt phá bằng được những ổ nhóm, xử lý triệt để không có vùng cấm liên quan đến hoạt động buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội”.