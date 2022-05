Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương dự kiến tăng mạnh học phí năm học tới

Như vậy, năm học tới học phí tăng gấp đôi so với 2021 - 2022, học phí tại các trường công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên với lớp mẫu giáo 5 tuổi và THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS đóng 155.000 đồng/tháng ở vùng thành thị, 75.000 đồng/tháng ở vùng nông thôn và 19.000 đồng/tháng ở miền núi.

So sánh mức học phí vùng 1 - thành thị.

Mức học phí được phân chia theo 4 vùng thay vì 3 vùng như năm ngoái. Trong đó, vùng 1 gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn các quận và các phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026.

Trường hợp học trực tuyến, mức thu sẽ bằng 75% mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Quy định này không áp dụng với cấp mầm non bởi trẻ mầm non không học trực tuyến.

Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội không tăng học phí với trẻ mầm non và học sinh phổ thông so với năm học 2020 - 2021.

Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT đang trình dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023.

Bậc học Học phí nhóm 1 Học phí nhóm 2 Mẫu giáo 300.000 120.000 Mầm non 300.000 100.000 THCS 300.000 100.000 THPT 300.000 200.000

Học phí nhóm 1 (thành thị) áp dụng cho học sinh ở các quận và TP Thủ Đức; nhóm 2 (nông thôn) dành cho học sinh tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.