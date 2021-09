Hà Nội tiêm kỷ lục gần 574.000 liều vaccine COVID-19 trong ngày, sáng mai sẽ tiêm hết số vaccine được cấp

Ông Nguyễn Mạnh Quyền lưu ý các địa phương thuộc vùng 2, vùng 3 cần tạo điều kiện cho người dân sản xuất kinh doanh nhưng phải bảo đảm an toàn.

"Không thể thực hiện giãn cách xã hội mãi, khi dịch bệnh được kiểm soát thì phải nới lỏng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội" - Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý các địa phương, đơn vị cần chủ động sẵn sàng các phương án để ngay sau khi thành phốnới lỏng giãn cáchcó thể bắt tay ngay vào công việc.