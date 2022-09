Hà Nội: Thiếu 36 trường công lập, học sinh quận Hoàng Mai ngồi 48 em/lớp

Một trong những "sự kiện nổi bật" của ngành giáo dục ở tuần trước là việc phụ huynh học sinh trường Mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải tổ chức bốc thăm giành chỗ học cho con. Được biết sau khi tuyển sinh xong, năm học 2022-2023, trường Mầm non Hoàng Liệt có hơn 1.200 trẻ (tăng 164 trẻ so với năm ngoái).

Trường phải tổ chức thành 27 lớp học tại 4 cơ sở, vượt 7 lớp so với quy định của Bộ GD&ĐT tại Điều lệ trường mầm non. Để đáp ứng, trường phải chuyển 7 phòng chức năng để làm 7 lớp học.

Theo đó, đối với lớp mẫu giáo bé (3 tuổi), số trẻ là 245 chia làm 6 lớp, trung bình 41 trẻ mỗi lớp (vượt 16 trẻ/lớp so với quy định tại Điều lệ trường mầm non).

Đối với mẫu giáo nhỡ 4 tuổi, 360 trẻ chia 8 lớp, trung bình 45 trẻ/lớp (như vậy, vượt 15 trẻ/lớp).

Số trẻ 5 tuổi là 597 chia làm 13 lớp, trung bình mỗi lớp 46 trẻ, vượt 11 trẻ/lớp nếu chiếu theo Điều lệ trường mầm non.