Hà Nội thí điểm thu phí gửi xe không tiền mặt

Với các trường hợp này, đơn vị sẽ bố trí nhân viên vẫn sẽ thu phí bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng thanh toán khác có sẵn trên điện thoại cá nhân.

Theo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, đối với bãi đỗ xe kín, đơn vị sử dụng công nghệ RFID (công nghệ đang sử dụng trong thu phí tự động không dừng ETC) và công nghệ trí thông minh nhân tạo để nhận dạng biển số, với độ chính xác cao để kiểm soát phương tiện vào ra các điểm đỗ xe.

Với điểm đỗ lòng đường, nhân viên sẽ sử dụng thiết bị đọc thẻ cầm tay, công nghệ sử dụng RFID - nhận diện thẻ Etag định danh gắn trên phương tiện và công nghệ nhận dạng biển số từ ảnh chụp phương tiện.

Xe gắn thẻ Etag nên tài khoản có tiền do đã liên thông thẻ ETC, Epass với ngân hàng. Ô tô ra, vào điểm đỗ sẽ thanh toán tự động trừ tiền ngay. Nếu ô tô chưa có thẻ Etag hoặc xe máy, khách hàng sẽ thanh toán thông qua mã QR do nhân viên cung cấp.