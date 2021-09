Hà Nội thêm 5 ổ dịch mới, phức tạp

Hôm qua, Hà Nội xác định có 7 ổ dịch mới/phức tạp. Ngày 13/9, có 3 ổ dịch "rời" khỏi danh sách này và 5 ổ dịch khác được bổ sung, nâng sốổ dịch mới/phức tạp ở Thủ đô lên con số 9.

Trong đó các ổ dịch cũ (phát hiện trong tháng 7 và 8) vẫn gia tăng số ca mắc, đều phát hiện khi đã cách ly. Ví dụ: ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đến nay có 565 ca (tăng 18 ca so với hôm qua); ổ dịch phường Văn Chương (quận Đống Đa) có 96 ca (tăng thêm 3 ca so với hôm qua); ổ dịch phường Minh Khai quận Hai Bà Trưng có 60 ca (tăng thêm 3 ca so với hôm qua)... Duy nhất ổ dịch phường Văn Miếu vẫn giữ nguyên số ca mắc so với hôm qua (117 ca).

Các ổ dịch mới phát hiện như: Chung cư A4-5 Khu đô thị Đền Lừ (phường Trương Định, Hai Bà Trưng) đã phát hiện 4 ca mắc; ổ dịch Thuỵ Hương (Chương Mỹ) có 5 ca; ổ dịch Liên Phương (Thường Tín) có 4 ca mắc.