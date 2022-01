Hà Nội: Thêm 3 quận, huyện "vùng cam" dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Your browser does not support the audio element.

Trước đó, UBND TP Hà Nội phát đi thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố, trong đó xác định quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm và huyện Thanh Trì có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam).

Mới đây, 3 quận, huyện nêu trên đã lập tức có công văn điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng mức độ dịch ở cấp độ 3 để phòng, chống dịch Covid-19.