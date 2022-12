Hà Nội: Tham nhũng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp ở nhiều lĩnh vực

Cũng trong năm 2022, tổng số vụ án mà Công an TP Hà Nội đã thụ lý là 35 vụ, 45 bị can (trong đó kỳ trước chuyển sang 24 vụ, 30 bị can; khởi tố trong kỳ 9 vụ 12 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ; điều tra bổ sung 1 vụ 3 bị can). Kết quả giải quyết năm 2022 là 18 vụ 23 bị can (trong đó tạm đình chỉ 3 vụ 6 bị can; đình chỉ 1 vụ; kết thúc chuyển sang VKSND cùng cấp 14 vụ 17 bị can). Hiện Công an TP đang điều tra 7 vụ án 22 bị can.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác PCTN, UBND TP Hà Nội cho biết, hiện còn một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi.

Ngoài ra, tại một số đơn vị còn chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN. Các cơ quan PCTN tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp thực hiện phòng, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.