Hà Nội tăng cường kiểm tra xe luồng xanh và tập trung cao điểm xét nghiệm sàng lọc cộng đồng

Tiếp tục chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm; phương tiện, lực lượng tham gia vận tải, cung ứng, phân luồng bảo đảm phục vụ nhân dân; có phương án chia khung giờ phù họp cho lực lượng, phương tiện giao hàng và hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố để giảm thiểu số lượng người, phương tiện cùng tham gia giao thông ửong một khung giờ, nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đồng thời, Hà Nội quy định rõ Giấy đi đường với từng loại hình, từng đối tượng (đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cung ứng các mặt hàng thiết yếu; đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các lĩnh vực không thiết yếu; các cơ quan, đơn vị).

Tiếp tục triển khai hỗ trợ công tác đảm bảo an sinh xã hội đến với các đối tượng khó khăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Tiếp tục đảm bảo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong đợt giãn cách thứ 3 và dịp Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Thành ủy Hà Nội cũng cho phép triển khai tiếp tục thi công một số công trình thiết yếu tại một số địa phương "vùng xanh"…